Товарищеские матчи. «Локомотив» забил 5 голов «Уралу» и сыграет с ним еще раз вечером, «Ростов» против «Акрона»

Товарищеские матчи «Локомотив» – «Урал» – 5:0 (3:0) Голы: 1:0 – Воробьев (8), 2:0 – Раков (13), 3:0 – Сарвели (28), 4:0 – Салтыков (89), 5:0 – Сулейманов (92).
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