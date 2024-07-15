Предприниматель спрятал от налоговой 103 миллиона рублей

На Ямале предпринимателя уличили в сокрытии от налоговой более ста миллионов рублей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в Ноябрьске глава фирмы, которая осуществляла ремонт и ТО автотранспорта, в период с 2019 по 2021 годы применял незаконные налоговые вычеты.
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