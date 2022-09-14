Курсанты окружного учебного центра ВВО в Забайкалье приступили к вождению танков в горно-лесистой местности

Курсанты окружного учебного центра ВВО в Забайкалье приступили к вождению танков в горно-лесистой местности

Особое внимание при подготовке экипажей уделяется преодолению участков маршрута в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

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