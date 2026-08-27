Представлена первая китайская 200-мегапиксельная камера для смартфонов от SmartSens

Сенсор обеспечивает 2-кратное увеличение с разрешением 50 Мп и 4-кратное с 12,5 Мп Китайская компания SmartSens выпустила новый флагманский датчик изображения SCC85XS, который сочетает разрешение 200 Мп, миниатюрные пиксели и аппаратные технологии для съёмки с высоким увеличением.
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