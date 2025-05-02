Предупреждение для граждан Молдовы, находящихся в Израиле

Посольство Республики Молдова в Израиле призывает граждан Молдовы проявлять осторожность в связи с лесными пожарами в районе Иерусалима, которые привели к временному закрытию дороги Тель-Авив — Иерусалим.
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