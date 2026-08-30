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"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине

"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине

Россия должна бить так, чтобы противник капитулировал. Дискуссии о применении тактического ядерного оружия недопустимы — в случае необходимости его нужно применять.

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