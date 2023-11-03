Режим «черного» неба на Южном Урале растянется на все выходные

В семи городах Челябинской области объявлен режим НМУ. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сохраняются в регионе со 2 по 7 ноября.
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