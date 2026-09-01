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Царьград

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Закон о защите трудовых прав участников СВО и другие нововведения сентября

Закон о защите трудовых прав участников СВО и другие нововведения сентября

Сенатор Евгения Уваркина рассказала о законах, вступающих в силу с началом календарной осени.С 1 сентября в России начинают действовать новые законы, которые затрагивают защиту трудовых прав участников СВО, ипотечные каникулы для семей с детьми, а также запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках.

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