Закон о защите трудовых прав участников СВО и другие нововведения сентября

Сенатор Евгения Уваркина рассказала о законах, вступающих в силу с началом календарной осени.С 1 сентября в России начинают действовать новые законы, которые затрагивают защиту трудовых прав участников СВО, ипотечные каникулы для семей с детьми, а также запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках.