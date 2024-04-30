Xiaomi представила новый мощный пауэрбанк по доступной цене

Компания Xiaomi представила новый внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч. От большинства аналогов он отличается встроенным кабелем питания и по-настоящему доступным ценником в 159 юаней (≈2 100 рублей).
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