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Xiaomi представила новый мощный пауэрбанк по доступной цене

Xiaomi представила новый мощный пауэрбанк по доступной цене

Компания Xiaomi представила новый внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч. От большинства аналогов он отличается встроенным кабелем питания и по-настоящему доступным ценником в 159 юаней (≈2 100 рублей).

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