Бородавко: пока не знаю, будет ли Большунов подавать заявку в FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что ему неизвестно, планирует ли трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вновь подавать заявку на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).