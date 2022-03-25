Российские военнослужащие обеспечили выдачу более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области

Накануне, гуманитарная колонна МЧС в сопровождении бронеавтомобилей Вооруженных Сил России доставила груз на один из складов, где он был расфасован, исходя из потребностей местных жителей.
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