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Российские военнослужащие обеспечили выдачу более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области

Российские военнослужащие обеспечили выдачу более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области

Накануне, гуманитарная колонна МЧС в сопровождении бронеавтомобилей Вооруженных Сил России доставила груз на один из складов, где он был расфасован, исходя из потребностей местных жителей.

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