Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского опасные военные операции

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас", что новый главком украинских войск Александр Сырский может провести опасные для состояния армии операции по запросу президента страны Владимира Зеленского.
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