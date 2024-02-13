Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского опасные военные операции

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас", что новый главком украинских войск Александр Сырский может провести опасные для состояния армии операции по запросу президента страны Владимира Зеленского.