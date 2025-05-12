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Участник «Времени героев» стал директором департамента Минпросвещения РФ

Участник «Времени героев» стал директором департамента Минпросвещения РФ

Героя России, кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Игоря Юргина назначили директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ.

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