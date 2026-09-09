В Госдуме предложили субсидировать ипотеку для бюджетников в регионах

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким направили письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с предложением субсидировать процентную ставку по ипотечным кредитам для некоторых категорий работников бюджетной сферы в регионах с наиболее острым кадровым дефицитом.