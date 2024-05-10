Момент падения рейсового автобуса с людьми в реку Мойку в СПб попал на камеры

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус с людьми потерял управление и упал в реку с Поцелуева моста.Как минимум один человек погиб, пятеро госпитализированы после падения пассажирского автобуса в реку в Санкт-Петербурге.
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