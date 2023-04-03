Пособника чиновника минздрава Якутии задержали по делу о коррупции

В Якутии задержали генерального директора коммерческой организации по подозрению в пособничестве при злоупотреблении должностными полномочиями первым заместителем министра здравоохранения Республики Саха, сообщает 3 апреля портал «МВД медиа».
В Якутии задержали генерального директора коммерческой организации по подозрению в пособничестве при злоупотреблении должностными полномочиями первым заместителем министра здравоохранения Республики Саха, сообщает 3 апреля портал «МВД медиа».
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