Николай Черненко вновь избран председателем Совета ветеранов Карелии

IX отчетно-выборная конференция Карельской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов прошла 16 февраля в Законодательном собрании Карелии.
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