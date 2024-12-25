Одна страна резко нарастила поставки мандаринов в Россию

По итогам ноября Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию на 25 процентов, до 6,9 тысячи тонн. Достигнутый результат оказался рекордным для этого месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы республики.
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