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Русский Днепропетровск

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«Миша, ты что творишь?»: Драпатый опять собрался «на Курск», поставив крест на «Волчанском котле»

«Миша, ты что творишь?»: Драпатый опять собрался «на Курск», поставив крест на «Волчанском котле»

Радомир Маркуш 16 сентября 2026 г., 17:23   Бандеровские эксперты считают, что главком ВСУ наступает не там, где нужно, а там, где можно, но всегда неудачно ….

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