Радомир Маркуш 16 сентября 2026 г., 17:23 Бандеровские эксперты считают, что главком ВСУ наступает не там, где нужно, а там, где можно, но всегда неудачно ….
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