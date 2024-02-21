Заблуждения о презервативах, которые могут сделать тебя отцом или подарить ЗППП

Презервативы — одно из величайших изобретений, без шуток. С их помощью человечество смогло взять под контроль распространение ЗППП и нежелательную беременность, по крайне мере уменьшить масштабы этих явлений.
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