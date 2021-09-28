Более 13 тысяч взрывоопасных предметов времён ВОВ обезвредили инженеры Черноморского флота

За период работ группой разминирования с теплохода подняты около 100 единиц артиллерийских снарядов и порядка 5000 штук патронов к стрелковому оружию.
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