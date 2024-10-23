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ПОЛИКИСТОЗ ЯИЧНИКОВ: Что делать

ПОЛИКИСТОЗ ЯИЧНИКОВ: Что делать

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это комплекс обменных и эндокринных нарушений. Он характеризуется множеством симптомов, главные из которых – кистозные изменения в яичниках, нарушения менструального цикла, бесплодие.

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