ПОЛИКИСТОЗ ЯИЧНИКОВ: Что делать

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это комплекс обменных и эндокринных нарушений. Он характеризуется множеством симптомов, главные из которых – кистозные изменения в яичниках, нарушения менструального цикла, бесплодие.
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