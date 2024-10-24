Штурм Селидово. Новости знатные. Подоляка сказал коротко: "Пусть оправдываются"

Времени до конца недели - в Генштабе уже говорят о большой победе. После штурма Селидово приходят знатные новости - противник признал потерю ключевых позиций, утверждая, что неудача обусловлена численным превосходством русских.
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