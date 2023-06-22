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Бунт на корабле: офисные сотрудники отстаивают свое право на жизнь вне работы

Бунт на корабле: офисные сотрудники отстаивают свое право на жизнь вне работы

Сегодня в Москве около нескольких бизнес-центров прошла акция протеста среди офисных работников. Рядом с «Белой площадью», Wall Street, City Tower и «Легендой Цветного» люди в офисных костюмах занимались йогой и даже устраивали бьюти-процедуры.

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