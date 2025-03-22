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Скалони про 1:0 с Уругваем: «Аргентина провела качественную игру, выдержав давление трибун. Сборная – это прежде всего команда, которая всегда выше имен»

Аргентинцы одержали победу над сборной Уругвая (1:0) в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.

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