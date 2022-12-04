19FortyFive: в 2024-м Байдена ждет расплата за уничтожение американской экономики

У США не осталось шансов избежать рецессии и больших нагрузок на финансовый рынок. Главная причина – опрометчивые решения Федеральной резервной системы (ФРС) и американского президента Джо Байдена, рассказал экономист Десмонд Лакман для 19FortyFive.