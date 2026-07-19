Ротенберг о «Красной Машине»: «Опираемся на великое наследие советского хоккея и развиваем его. Через спорт воспитываем человека, через человека укрепляем страну»

Основатель академии « Красная Машина-Юниор » Роман Ротенберг рассказал о развитии проекта. «Провел два насыщенных дня на седьмой Российской креативной неделе – одном из главных событий страны в сфере креативных индустрий.
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