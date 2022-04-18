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18 апреля кировчанам советуют проветрить квартиру, вымыть окна, не обижаться по пустякам

18 апреля кировчанам советуют проветрить квартиру, вымыть окна, не обижаться по пустякам

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в понедельник, Федулов деньСегодня кировчан ожидает сравнительно ясная, солнечная погода, температура воздуха днём не опустится ниже +8 градусов, но к вечеру вновь похолодает до −5.

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