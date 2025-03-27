Путин оставил трогательное послание морякам на борту "Архангельска"

Президент Владимир Путин посетил подводную лодку "Архангельск", где оставил запись в книге судна. Он выразил благодарность морякам за службу на благо России и пожелал им удачи, подчеркнув важность их работы.
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