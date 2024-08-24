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Регионы России

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При безвизовом въезде российских туристов в Шри-Ланку сохраняются те же условия пребывания в стране

При безвизовом въезде российских туристов в Шри-Ланку сохраняются те же условия пребывания в стране

Шри-Ланка сохраняет условия въезда для российских туристов без изменений. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Шри-Ланки в Москве, максимальный срок пребывания на острове для граждан России остается прежним - 30 дней без необходимости получения визы.

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