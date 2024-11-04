Star Wars Outlaws получила нового креативного директора По словам Дрю Рехнера, ново...

Star Wars Outlaws получила нового креативного директораПо словам Дрю Рехнера, нового креативного директора Star Wars Outlaws, руководство студии прислушивается к отзывам игроков и надеется улучшить игровой опыт, чтобы он соответствовал ожиданиям.
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