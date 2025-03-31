Венгрия призывает Украину прекратить удары по российским энергопутям

Министр Венгрии Петер Сийярто просит Украину прекратить атаки на энергопути в Венгрию. Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили взаимный отказ от ударов по энергообъектам, однако Киев продолжает атаки, сообщает Кремль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии