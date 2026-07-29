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Газета.ру

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Петербуржец за свой счет заделывал ямы на дорогах, на него пожаловались

Петербуржец за свой счет заделывал ямы на дорогах, на него пожаловались

Петербуржец Прохор ведет блог, в коротких видео он ремонтирует дороги за свой счет. Однако некоторым горожанам не понравилась инициатива мужчины и они пожаловались в администрацию, сообщает Telegram-канал Mash.

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