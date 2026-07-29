Петербуржец за свой счет заделывал ямы на дорогах, на него пожаловались

Петербуржец Прохор ведет блог, в коротких видео он ремонтирует дороги за свой счет. Однако некоторым горожанам не понравилась инициатива мужчины и они пожаловались в администрацию, сообщает Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии