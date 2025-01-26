Джуд Лоу в роли Владимира Путина — «Не похож. Но будет интересно посмотреть»

Образ российского президента решили воплотить иностранные кинематографисты. И можно было бы подумать, что, скорее всего, у них получится развесистая клюква, если бы не исполнитель главной роли… Джуд Лоу, который сыграет Владимира Путина, слишком хорош для клюквы.