Топ-менеджер Сбера рассказал о рисках стать жертвой телефонного афериста

Эксперты службы кибербезопасности Сбера провели исследование и выяснили, что клиенты банков и операторов связи, которые пользуются сервисами по определению мошеннических звонков, во много раз реже становятся жертвами обмана, об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономичечкого форумаЭксперты службы кибербезопасности Сбера провели исследование и выяснили, что клиенты банков и операторов связи, которые пользуются сервисами по определению мошеннических звонков, во много раз реже становятся жертвами обмана, об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономичечкого форума.