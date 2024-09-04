НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

Топ-менеджер Сбера рассказал о рисках стать жертвой телефонного афериста

Топ-менеджер Сбера рассказал о рисках стать жертвой телефонного афериста

Эксперты службы кибербезопасности Сбера провели исследование и выяснили, что клиенты банков и операторов связи, которые пользуются сервисами по определению мошеннических звонков, во много раз реже становятся жертвами обмана, об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономичечкого форумаЭксперты службы кибербезопасности Сбера провели исследование и выяснили, что клиенты банков и операторов связи, которые пользуются сервисами по определению мошеннических звонков, во много раз реже становятся жертвами обмана, об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономичечкого форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх