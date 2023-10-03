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Сенатор Рогозин: на Запорожском направлении армия Украины «лезет, как маньяк»

Сенатор Рогозин: на Запорожском направлении армия Украины «лезет, как маньяк»

На Запорожском направлении украинская армия «лезет, как маньяк». Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Совета Федерации Дмитрий Рогозин.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
разграбивший Роскосмос теперь сенатор, чубайсятина неистребима?
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16 час.
Владимир Соловьев
10 апреля 2007 года в сети появилось видео с обращением Дмитрия Рогозина, в котором он критикует экономическую и МИГРАЦИОННУЮ политику Москвы, заявляет о высоком уровне этнической преступности и некомпетентности действующей на тот момент «партии власти». ГОСПОДИН РОГОЗИН, НЕ ХОТИТЕ ВОЗОБНОВИТЬ СВОЙ ПОСЫЛ МЕДВЕДЕВУ, СОБЯНИНУ И ПУТИНУ?!   НАРОД ЖДЁТ ОТ ВАС ПОДВИГОВ, НЕ КОСМИЧЕСКИХ, КОНЕЧНО.
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16 час.
Наталия
Наконец-то Рогозина пристроили на очень &quot;теплое&quot; местечко с хорошим окладом и множеством преференций, где особо и делать ничего не надо. В верхних эшелонах своих не бросают, проштрафился или не оправдал на одной должности, передвигают по горизонтали, а  в данном случае, даже с повышением. Неужели на &quot;новых  территориях&quot; нет достойных людей , чтобы быть   представителями в СФ России?
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7 час.

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