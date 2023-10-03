Сенатор Рогозин: на Запорожском направлении армия Украины «лезет, как маньяк»

10 апреля 2007 года в сети появилось видео с обращением Дмитрия Рогозина, в котором он критикует экономическую и МИГРАЦИОННУЮ политику Москвы, заявляет о высоком уровне этнической преступности и некомпетентности действующей на тот момент «партии власти». ГОСПОДИН РОГОЗИН, НЕ ХОТИТЕ ВОЗОБНОВИТЬ СВОЙ ПОСЫЛ МЕДВЕДЕВУ, СОБЯНИНУ И ПУТИНУ?! НАРОД ЖДЁТ ОТ ВАС ПОДВИГОВ, НЕ КОСМИЧЕСКИХ, КОНЕЧНО.

Наталия

Наконец-то Рогозина пристроили на очень "теплое" местечко с хорошим окладом и множеством преференций, где особо и делать ничего не надо. В верхних эшелонах своих не бросают, проштрафился или не оправдал на одной должности, передвигают по горизонтали, а в данном случае, даже с повышением. Неужели на "новых территориях" нет достойных людей , чтобы быть представителями в СФ России?