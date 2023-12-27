Полицейский Дед Мороз и его внучка Снегурочка вместе с общественниками побывали в гостях у магаданской детворы

На Колыме проходит новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз». Полицейские отдела МВД России по г. Магадану, а также представители Общественного совета при региональном УМВД Оксана Билык и Вадим Кузнецов посетили детей, которым требуется забота и внимание.