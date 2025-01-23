Как упаковка влияет на успешность продаж кондитерских изделий

Уникальный ассортимент упаковки для кондитеров представлен в интернет-магазине "Plats" в Алматы. Упаковка не только защищает кондитерские изделия, но и играет важную роль в привлечении внимания покупателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии