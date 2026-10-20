С начала года на дорогах Татарстана зафиксировано 191 ДТП с дикими животными, в результате которых погибли 106 лосей, 70 косуль, 12 кабанов и 6 оленей.
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