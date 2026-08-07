$109,796 In Earnings Needed To Afford Typical US Home The income needed in order to purchase a typical home for sale in the United States in June was $109,796, marginally lower than the record high $110,382 in 2025, real estate brokerage Redfin said in an Aug.
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