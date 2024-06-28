В Петербурге госпитализированы два рабочих с перерезанными болгаркой шеями

Один инцидент произошел на стройке в Парнасе, другой – в Шушарах Двое мужчин были доставлены в больницы Санкт-Петербурга с тяжелыми травмами, полученными в результате несчастных случаев, связанных с использованием болгарок.
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