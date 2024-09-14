МИД КНР: Китай будет содействовать сотрудничеству БРИКС по безопасности

Китай намерен содействовать результативной кооперации стран БРИКС в области безопасности. Об этом на 11-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил заместитель главы МИД КНР Чэнь Сяодун, передает РИА Новости.
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