Московский зоопарк с установлением теплой погоды выпустил горилл в уличный вольер

Представители Московского зоопарка сообщили, что местные гориллы вышли в уличный вольер. Пока прогулки длятся около трех часов во избежание рисков для здоровья особей.
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