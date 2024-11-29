Сюрпризы Огненной Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2024

Первый месяц зимы — самый суетный в году. Как правило, в декабре многие торопятся закрыть все важные дела по работе, спланировать семейный отдых, подготовиться к Новому году, выбрать подарки для близких, друзей и коллег.
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