Златоустовские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата России

«Динамо-Уралочка» из Златоуста вышла в полуфинал чемпионата России по водному поло. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в завершающем туре регулярного первенства Суперлиги страны по водному поло главная команда Златоуста принимала волгоградский «Спартак» и уверенно выиграла оба матча.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии