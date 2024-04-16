Златоустовские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата России

«Динамо-Уралочка» из Златоуста вышла в полуфинал чемпионата России по водному поло. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в завершающем туре регулярного первенства Суперлиги страны по водному поло главная команда Златоуста принимала волгоградский «Спартак» и уверенно выиграла оба матча.