ОЛЬГА АНТОНОВА Президент России внёс изменения в программу по возвращению соотечественников. Однако дьявол, как всегда, в деталях.
ДЕДУШКА ИЗ КИШЛАКА И ЕГО 45 ВНУКОВ ПОЛУЧАТ ПАСПОРТА РОССИИ: ЛОББИСТЫ ВНОВЬ ОБМАНУЛИ ПУТИНА
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Одиссей
Ошибка была допущена изначально... Русские в СрАзии, в массе своей. являются высококвалифицированными спецами, не бедствуют и пользуются уважением. Отдельные эксцессы времен перестройки остались именно ОТДЕЛЬНЫМИ. А что ждет их У НАС? Начинать все с начала? А много таких энтузиастов найдется? Ну, вот они и остаются ТАМ в качестве директоров, главных инженеров, ведущих специалистов и т.п. ,а к нам едет кишлачная беднота из неблагополучных районов с СООТВЕТСТВУЮЩИМИ образованием и квалификацией,не нашедшие себя в "теплой и цветущей Фергане". Причем, БОЛЬШИНСТВО из них нам социально чужды. И дело тут не в национальности, цвете глаз/кожи, языке ,форме черепа/носа и т.п. Дело в том, что основная масса мигрантов живет и имеет менталитет позднего родоплеменного общества. И это не противоречит тому, что они умеют пользоваться телефоном, компьютером и ходить в инет. Грубый пример: обезьяна с гранатой куда опасней человека с гранатой. И едут эти выходцы из раннего Средневековья не в глухие поселения, где они никому мешать не будут ,а в ГОРОДА, так или иначе находящиеся в стадии ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО общества. Могут пришельцы ассимилироваться в этом обществе? ИМХО, нет. При СССР 70 лет пытались вытащить их из родного им средневековья - и что ,получилось? Успешные примеры глубоко и исключительно единичны: это люди, которых удалось вытащить "из кишлака в город". И физически, и, самое главное, ментально. А остальные там и остались. Помните, Темнейший недавно посещал Монголию. Там его принимали во ДВОРЦЕ, а внутри дворца стояла ЮРТА. Кстати, кто помнит, при СССР нам рассказывали ,что возможен скачок из феодализма сразу в социализм ,приводя в пример именно Монголию. И что? Кстати, точно так же были обустроены резиденции ПЕРВЫХ секретарей местных компартий. Гдлян и Иванов не дадут соврать. Вывод? Да он всем уже понятен. По разрекламированной и правильной, в общем программе, под выделенные немалые средства, к нам вместо родственников/соотечественников завозят, причем, в огромных количествах, ментально чуждых людей, которые НАШИМИ не станут НИКОГДА. И не станут не по нашей вине - они сами этого не хотят. И закончиться это может очень нехорошо: вместо лояльно предполья на южной границе мы получим лютых врагов по обе стороны ее.
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2 час.
Одиссей
О высококвалифицированных НЕпереселенцах... Немного из жизни... В начале 2000х семья одного моего друга затеялась перебраться в Германию. Немцы же, не хухры-мухры! Но!!! Дядька жены моего дружбана заявил, мол, вы как хотите, а я никуда не поеду. Я здесь в Омске главный инженер на крупном заводе, у меня положение и авторитет - а кем я буду в Германии?!?! Иждивенцем на пособии?? Нафиг мне такое счастье нужно. Другой пример. Друг семьи, еврей, в 90х эмигрировал было в Израиль. Покрутился там - и бегом обратно, пока его место не остыло. И с теми же самыми аргументами ,что и "немец". Потому и говорю ,что состоявшиеся НАШИ из СрАзии к нам не поедут. А если логически продолжать ,то если и поедут, то не к нам... Так что упомянутую программу можно с чистой совестью закрывать и,тем самым, закрывать лазейку для бесконтрольной миграции.
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1 час.
Alex Nемо
Да, мы ТАМ жили, но это не значит что мы стали кишлачными придурками. Мы старались из них сделать цивилизацию. Не получилось... Среди тех кишлачных выродков, что уже получили гражданство России, пока никакой ассимилированности не предвидится. Потому что Россия для них чужда по духу и воспитанию.
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25 мин.
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