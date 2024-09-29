ДЕДУШКА ИЗ КИШЛАКА И ЕГО 45 ВНУКОВ ПОЛУЧАТ ПАСПОРТА РОССИИ: ЛОББИСТЫ ВНОВЬ ОБМАНУЛИ ПУТИНА

Одиссей

Ошибка была допущена изначально... Русские в СрАзии, в массе своей. являются высококвалифицированными спецами, не бедствуют и пользуются уважением. Отдельные эксцессы времен перестройки остались именно ОТДЕЛЬНЫМИ. А что ждет их У НАС? Начинать все с начала? А много таких энтузиастов найдется? Ну, вот они и остаются ТАМ в качестве директоров, главных инженеров, ведущих специалистов и т.п. ,а к нам едет кишлачная беднота из неблагополучных районов с СООТВЕТСТВУЮЩИМИ образованием и квалификацией,не нашедшие себя в "теплой и цветущей Фергане". Причем, БОЛЬШИНСТВО из них нам социально чужды. И дело тут не в национальности, цвете глаз/кожи, языке ,форме черепа/носа и т.п. Дело в том, что основная масса мигрантов живет и имеет менталитет позднего родоплеменного общества. И это не противоречит тому, что они умеют пользоваться телефоном, компьютером и ходить в инет. Грубый пример: обезьяна с гранатой куда опасней человека с гранатой. И едут эти выходцы из раннего Средневековья не в глухие поселения, где они никому мешать не будут ,а в ГОРОДА, так или иначе находящиеся в стадии ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО общества. Могут пришельцы ассимилироваться в этом обществе? ИМХО, нет. При СССР 70 лет пытались вытащить их из родного им средневековья - и что ,получилось? Успешные примеры глубоко и исключительно единичны: это люди, которых удалось вытащить "из кишлака в город". И физически, и, самое главное, ментально. А остальные там и остались. Помните, Темнейший недавно посещал Монголию. Там его принимали во ДВОРЦЕ, а внутри дворца стояла ЮРТА. Кстати, кто помнит, при СССР нам рассказывали ,что возможен скачок из феодализма сразу в социализм ,приводя в пример именно Монголию. И что? Кстати, точно так же были обустроены резиденции ПЕРВЫХ секретарей местных компартий. Гдлян и Иванов не дадут соврать. Вывод? Да он всем уже понятен. По разрекламированной и правильной, в общем программе, под выделенные немалые средства, к нам вместо родственников/соотечественников завозят, причем, в огромных количествах, ментально чуждых людей, которые НАШИМИ не станут НИКОГДА. И не станут не по нашей вине - они сами этого не хотят. И закончиться это может очень нехорошо: вместо лояльно предполья на южной границе мы получим лютых врагов по обе стороны ее.