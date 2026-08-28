В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции провели для дошкольников профилактическое мероприятие «Засветись и пристегнись»

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Рославльский» провели профилактическое мероприятие «Засветись и пристегнись» для воспитанников детского сада «Ладушки», ключевой темой которого стала важность использования световозвращающих элементов.
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