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Происшествия

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В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции провели для дошкольников профилактическое мероприятие «Засветись и пристегнись»

Сотрудники  Госавтоинспекции МО МВД России «Рославльский» провели профилактическое мероприятие «Засветись и пристегнись» для воспитанников детского сада «Ладушки», ключевой темой которого стала важность использования световозвращающих элементов.

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