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  • Давид Смолянский
    Что значит как справляются!? :) С помощью рук! :) Есть и др. способы, как без рук, так и без женщин! :) Рекомендации ...Секс и мастурбаци...
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    Я не специалист и не автор статьи, а лишь скопировал её.Древнегреческие вазы
  • кира божевольная
    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

Марихуана, псевдоцерковь и псевдокультура-элементы «нацбезопасности» Руины (2 статьи)

Марихуана, псевдоцерковь и псевдокультура-элементы «нацбезопасности» Руины (2 статьи)

Марихуана, псевдоцерковь и псевдокультура — элементы «нацбезопасности» Руины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Photo Вот уже несколько месяцев в украинских медиа обсуждается новая концепция национальной безопасности.

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