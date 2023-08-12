Марихуана, псевдоцерковь и псевдокультура — элементы «нацбезопасности» Руины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Photo Вот уже несколько месяцев в украинских медиа обсуждается новая концепция национальной безопасности.
Марихуана, псевдоцерковь и псевдокультура — элементы «нацбезопасности» Руины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Photo Вот уже несколько месяцев в украинских медиа обсуждается новая концепция национальной безопасности.
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