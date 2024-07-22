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Царьград

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Власти Екатеринбурга отменили особый режим, действовавший с 12 апреля

Власти Екатеринбурга отменили особый режим, действовавший с 12 апреля

Горожанам разрешили жечь мусор на садовых участках и жарить шашлыки на природеОсобый противопожарный режим отменили власти Екатеринбурга.

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